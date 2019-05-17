Краснодар, 17 мая, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с руководителем компании «Газпром» Алексеем Миллером по вопросу ускорения газификации населенных пунктов Карачаево-Черкесии, в том числе и курортного поселка Домбай. Об этом он заявил 16 мая в ходе встречи с журналистами на Медиафоруме ОНФ в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, президент РФ выразил готовность рассмотреть возможность финансово поддержать Карачаево-Черкесию в вопросе обеспечения доступных цен на подведение газа для местного населения.

Глава республики Рашид Темрезов, комментируя такое решение президента, подтвердил, что курортный поселок Домбай и ряд населенных пунктов, расположенных в Тебердинском ущелье, до сих пор не газифицированы. Он пообещал, что все поручения Владимира Путина по вопросу газификации будут выполнены в полном объеме.

«В тесном взаимодействии с компанией «Газпром», которая ведет строительство газомагистрали, и при координации органов исполнительной власти Карачаево-Черкесии мы обеспечим синхронизацию действий всех ответственных за доведение газа до потребителей», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Также он отметил, что в вопросе цен на подключение частных домовладений жителей у властей региона с компанией «Газпром» «единый подход и общая цель — действовать в соответствии с законодательством и в интересах жителей республики».

Стоит отметить, что ранее власти Карачаево-Черкесии сообщали о том, что строительство газомагистрали к поселку Домбай завершится уже в 2019 году.

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