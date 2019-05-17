Южно-Сахалинск, 17 мая, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко свыше четырёх часов отвечал на вопросы жителей трёх районов Южно-Сахалинска: Хомутово, Весточки и Лиственничного. Как сообщают в правительстве региона, встреча 16 мая оказалась самой продолжительной за время поездок Лимаренко по населённым пунктам области — врио губернатора ответил более чем на 100 вопросов.

Sakhalin.gov.ru Валерий Лимаренко на встрече с жителями Хомутово, Весточки и Лиственничного

Традиционно много вопросов было связано с проблемами в здравоохранении. Так, например, у трёх населённых пунктов отсутствует полноценная поликлиника, приём ведут лишь педиатр и терапевт, поэтому жителям сначала приходится получить направление в своих районах, а затем снова ждать очереди на приём в Южно-Сахалинске. Лимаренко в ответ сообщил, что строительство новой поликлиники уже запланировано на 2019−2021 гг, но уже в этом году в Весточке разместится фельдешрско-акушерский пункт в специально приобретённом для этих целей здании.

В целом, как сообщает портал Sakhalin.info, Лимаренко заявил о намерении «на другом уровне» решать проблемы в здравоохранении. «Вопрос касается всех, независимо от профессии, положения и дохода. И решать проблему мы будем так, как она решена в Германии, Японии, Корее», — сказал глава региона.

«Мы в ближайшие несколько лет должны перейти на новую орбиту уровня медицинского обслуживания», — цитирует агентство Лимаренко. Врио губернатора напомнил, что в 2019 году вдвое было увеличено финансирование приобретения современного оборудования для медучреждений, а после обсуждения с депутатами принято решение о строительстве или реконструкции 52 объектов здравоохранения.

Кроме того, участники встречи пожаловались на отсутствие централизованного водоснабжения, дорожной инфраструктуры, уличного освещения, детских площадок и автобусных остановок, газификации и на некачественное оказание услуг по вывозу мусора. По каждому из вопросов главой региона даны соответствующие поручения.

В частности, как сообщает РИА «Сахалин-Курилы», жители обратили внимание врио губернатора на «вонючую и грязную воду» в военном городке. Присутствовавший на встрече вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг сообщил, что эта проблема будет полностью устранена к 2024 году, однако его ответ не устроил Лимаренко.

«До 2024 года можно слетать на Луну и обратно. Мы же должны говорить о более реальных для людей сроках. Ответ не принят», — сказал он. Сроки замены котла, от которого зависит состояние воды, решено сократить в два раза.

«Впечатление от встречи осталось самое положительное: с таким деловым подходом, как вчера, проблемы будут решаться гораздо быстрее — ни секунды не сомневаюсь», — поделился в своём Instagram-аккаунте Валерий Лимаренко. Глава региона поблагодарил участников встречи и пообещал, что такой формат общения с жителями будет продолжен.

https://www.instagram.com/p/BxjZfttHZOt/

Уже 17 мая такая встреча с Лимаренко прошла в Ново-Александровске (посёлок в границах Южно-Сахалинска). Одна из жительниц пожаловалась на то, что не может попасть вместе с сыном на обследование УЗИ. Лимаренко в ходе встречи поручил замминистра здравоохранения лично и немедленно сопроводить женщину в медучреждение. В ходе рабочей поездки в Ново-Александровск также принято решение о строительстве футбольного поля и продлении времени работы местной поликлиники до 20:00.

Ранее Валерий Лимаренко назвал своей задачей «кардинально поменять ситуацию» в Сахалинской области. По его словам, в регионе есть все возможности, «чтобы добиться коренных изменений в социальной сфере, повысить качество жизни людей, решить инфраструктурные проблемы».

Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалинской области 7 декабря 2018 года.