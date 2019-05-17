Пермь, 17 мая, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Участники национального финала фестиваля «Российская студенческая весна», который сейчас проходит в Перми вступили в «настоящую творческую схватку». Об этом ИА REGNUM сообщила администрация конкурса.

Фотографии предоставлены пресс-службой региональной исполнительной дирекции фестиваля «Российская студенческая весна» Жюри

Подвели итоги второго конкурсного дня. Страсти кипят, и некоторые конкурсанты порой не справляются с эмоциональным напряжением. Впрочем, организаторы отмечают, что отзывчивые зрители и тактичное жюри позволили всем участникам раскрыть себя.

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Вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг во время творческой встречи, которая прошла вечером 16 мая 2019 года, обратил внимание участников на то, что необходимо учиться расслабляться, несмотря на эмоционально тяжёлые условия конкурса.

«Мы хотим слышать не только поток ваших голосов, но и поток ваших мыслей», — добавил Вахтанг.

Финалисты фестиваля активно поддерживали друг друга. Особенно, по словам органиазторов, в этом направлении отличились конкурсанты из Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Заметную активность также проявили команды Нижегородской, Кемеровской областей и Приморского края.

Что касается конкурсной программы, то в музыкальном направлении жюри оценило 95 выступлений, в танцевальном — 88 номеров. В Пермском доме народного творчества «Губерния» выступили представители направления «Оригинальный жанр». В частности, там показали номера таких цирковых жанров, как воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, клоунада и театр пластики.

Фотографии предоставлены пресс-службой региональной исполнительной дирекции фестиваля «Российская студенческая весна» Оригинальный жанр

«Могу сказать, что были номера достаточно сильные по артистической части и трюковой», — заявил главный режиссер Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Евгений Шевцов.

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Аналогичные заявления делали члены жюри театрального направления, в рамках которого показали 58 выступлений. Они особо отметили номера, которые показали команды и исполнители из Татарии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Команда последнего показала этюд «Аромат ярости», созданный на основе короткометражного фильма Kung Fury.

Фотографии предоставлены пресс-службой региональной исполнительной дирекции фестиваля «Российская студенческая весна» Регпрограммы

Вечером второго конкурсного дня (16 мая 2019 года) во время творческой встречи актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис указал на ошибки некоторых участников. Он также поделился с ними своим опытом и рассказал курьезные истории, которые происходили на съемочных площадках фильмов, в которых он снимался.

Что касается направления «Региональные программы», то во второй конкурсный день финала «Российской студенческой весны» выступали команды Пермского края и Ростовской области. Ведущая телеканала ТНТ Елена Гущина сообщила, что плотная программа направления не даёт скучать жюри, члены которого волнуются не меньше самих участников.

Конкурсанты, соревнующиеся в направлении «Журналистика», выполняли задания, которые получили в первый конкурсный день. Они работали на всех площадках фестиваля и старались быть в центре событий.

Фотографии предоставлены пресс-службой региональной исполнительной дирекции фестиваля «Российская студенческая весна» Танец

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Организаторы финала «Российской студенческой весны» в Перми сообщили ИА REGNUM, что всего во время второго конкурсного дня фестиваля на всех площадках выступили 550 человек.

Напомним, национальный финал фестиваля «Российская студенческая весна» начал свою работу в Перми 14 мая 2019 года, в этот день во Дворце спорта «Молот» прошел концерт Открытия. Всего в Пермь приехали 3 тыс. финалистов конкурса, который проходил в 75 регионах России. Жюри оценивает номера в семи направлениях: музыка, танец, театр, журналистика, видео, «Оригинальный жанр» и «Региональная программа».