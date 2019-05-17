Кишинёв, 17 мая, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон уклонился от ответа на вопрос, какова теперь его позиция по поводу принадлежности Крыма, но сказал, что официальная позиция Молдавии относительно «территориальной целостности Украины» за 27 лет независимости не менялась. В интервью телеканалу NTV-Moldova Додон сказал, что «имел очень хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским» и договорился о встрече с ним.

Kremlin.ru Игорь Додон

Комментируя критику в адрес Зеленского на Украине из-за разговора с Додоном, с которым прежний президент Петр Порошенко не встречался из-за заявления Додона о принадлежности Крыма России, президент Молдавии сказал: «Что я могу сказать по этому поводу? За 27 лет независимости официальная позиция Молдовы по поводу территориальной целостности Украины никогда не менялась. На этом поставим точку».

ИА REGNUM напоминает, что телефонный разговор Додона и новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоялся 14 мая. Многие украинские политические эксперты негативно восприняли это, поинтересовавшись, спросил ли Зеленский Додона, «чей Крым».

С момента своего избрания в 2016 году Додон фактически является персоной нон грата в Киеве из-за высказывания о принадлежности Крыма России. Не помогло ему даже последующее уточнение, что он имел в виду де-факто принадлежность Крыма, в то время как юридически, по его словам, она не признана большинством стран, в том числе Молдавией.

Между Додоном и прежним президентом Украины Порошенко все это время не было ни прямых, ни телефонных контактов. А в ходе визитов в Кишинев высокопоставленные украинские чиновники все эти годы подчеркнуто игнорируют Додона, встречаясь со всеми представителями молдавского руководства кроме президента.