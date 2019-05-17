Красноярск, 17 мая, 2019, 12:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае вынесен обвинительный приговор бывшему генеральному директору госпредприятия «КрасАвиа». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 17 мая, следствие предоставило суду достаточно доказательств причастности экс-руководителя предприятия к получению взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За взятку

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В суде доказано, что, занимая пост руководителя «КрасАвиа», подсудимый на протяжении 2016−2017 годов пользовался своим правом определять требования к участникам закупок и за «откаты» от руководителей различных компаний обеспечивал им заключение договоров поставок.

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В общей сложности, по данным следствия, сумма полученных теперь уже бывшим директором предприятия превысила 4 млн рублей.

Суд приговорил экс-руководителя предприятия к четырём годам колонии строгого режима. Кроме того, он обязан заплатить штраф в размере 8 млн рублей, который будет взыскан в доход государства. Также мужчину лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сроком на три года.