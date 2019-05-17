Ростов-на-Дону, 17 мая, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Ростовской области чиновник, обматеривший посетителя администрации города Каменска-Шахтинского, получил выговор. Об этом сообщается в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Ростовской области Ирины Поляковой (КПРФ) за подписью ростовского губернатора Василия Голубева. Копию документа народная избранница разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван ШИилов ИА REGNUM Тачанка-Ростовчанка

Скандал с участием и. о. начальника межрайонного отдела №3 Административной инспекции Ростовской области по фамилии Сенников произошёл около полутора месяцев назад. О хамстве со стороны чиновника сообщил местный предприниматель, которого возмутила сумма, начисленная ему за вывоз мусора. Бизнесмен, пытавшийся оспорить штраф в размере 8 тыс. рублей, услышал в ответ от представителя власти: «Иди на … отсюда, придурок».

«Наказали нашего несдержанного представителя власти. Причем, ой как наказали! Начальнику-матершиннику был объявлен выговор. Да, именно так», — сопроводила ответ главы региона Полякова.

Она предложила своим подписчикам взглянуть на ситуацию иначе. Допустить, что это бизнесмен фривольно разговаривал бы с назойливым чиновником. По мнению депутата, предприниматель вполне мог стать фигурантом уголовного дела по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» со штрафом в размере до 40 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до одного года.

«Лично мне было стыдно читать о таком решении за подписью губернатора Дона Василия Юрьевича Голубева. Я считаю, что подобными действиями чиновники дискредитируют сам институт власти, а хамы не имеют никакого морального права оставаться на своем рабочем месте — они не поменяются, сколько им не выговаривай. И выговор этот, он, простите, или от бессилия, или от равнодушия — неужели это просто очередной и уже стандартный плевок в свой народ, единственный носитель суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации?» — задалась вопросом депутат.

ИА REGNUM напоминает, что подобный случай произошёл в августе 2018 года в Тверской области. Там отличился глава Оленинского района Олег Дубов. Он вступил в перепалку с местными жителями, а затем нецензурно обругал своих оппонентов.

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