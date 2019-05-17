Вашингтон, 17 мая, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп больше не хочет, чтобы барьер на южной границе между США и Мексикой был сделан из бетона: теперь он предпочитает стальное ограждение, сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Оппозиция, которая выступала резко против строительства стены, обращает внимание, что президент стремится контролировать даже мельчайшие детали своего детища, ставшего одним из символов его битвы с демократами, и то и дело меняет мнение.

Так, Трамп хочет, чтобы столбы были окрашены в черный цвет — так на жаре на них будет тяжелее забраться. Он также хочет все меньше и меньше ворот, согласно данным издания.

Как сообщало ИА REGNUM, на пасхальном мероприятии в Белом доме Трамп поговорил с детьми о строительстве стены. Во время мероприятия один из детей сказал американскому президенту: «продолжайте строить стену».