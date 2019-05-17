Москва, 17 мая, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В ситуации на Украине с роспуском Верховной рады возможны аналогии с ситуацией в Армении в конце 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

(сс) Vadim Chuprina Верховная рада Украины

Там также Никол Пашинян инициировал роспуск парламента. Тоже самое логично сделать Владимиру Зелинскому. Дело в том, что Пётр Порошенко рассчитывает провести в парламент как можно больше сторонников. Но для этого ему нужно определенное время с тем, чтобы Зелинский допустил максимальное количество ошибок, которые снизят его рейтинг.

«Задача Зелинского прямо противоположная. Он не собирается давать Порошенко время и хочет инициировать досрочные выборы для того, чтобы победить и на них. С учетом своего высокого рейтинга он может на это рассчитывать.

Однако Порошенко для того чтобы сохраниться в качестве политика не может себе позволить проиграть и эти выборы. Следовательно, ставки будут очень высоки. Фактор времени здесь имеет решающее значение», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать роспуск Верховной рады, заявил его советник Дмитрий Разумков на телеканале 1+1.

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