Москва, 17 мая, 2019, 11:59 — ИА Регнум. «Пенсионный фонд не посмотрел на календарь и перепутал первое апреля с 17 мая. В общем и целом сообщение ПФР, растиражированное СМИ, по существу можно считать дезинформацией или стремлением выдать желаемое за действительное. Один простой пример полностью дезавуирует сообщение ПФР — это бесчисленные иски пенсионеров к ПФР по поводу начисления пенсий и подтверждения трудового стажа. Если бы ПФР «оцифровал» трудовые книжки, в судебных разбирательствах не было бы необходимости. В общем, не идеальную репутацию ПФР стремится таким неуклюжим способом улучшить…» — так прокомментировал новость со ссылкой на Пенсионный фонд России об «оцифровывании» 100% трудовых книжек в России заместитель генерального директора ИА REGNUM Игорь Фионов.