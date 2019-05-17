Джакарта, 17 мая, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Согласно исследованию индонезийской ассоциации провайдеров интернет-услуг, Samsung занимает первое место среди брендов мобильных телефонов, используемых жителями страны для выхода в интернет, сообщает Antaranews.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Samsung

По данным ассоциации интернет-провайдеров, 37,7% жителей Индонезии используют телефоны марки Samsung для подключения к интернету.

На втором месте по популярности находится телефон марки Oppo (18%), за которым следует Xiaomi — 17,7%. Целых 7,5% жителей страны выходят в интернет через мобильные телефоны марки Vivo. Далее идут марки Asus (3,2%), iPhone (3,1%), Lenovo и Advan (2,4%).

Известно, что ежедневно 9,6% жителей страны выходят в интернет при помощи компьютера и 17,2% с помощью ноутбука.

Согласно этому исследованию, 24,7% жителей Индонезии используют интернет для отправки сообщений, 18,9% — для доступа к социальным сетям и только 11,5% — для поиска информации.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ассоциации провайдеров интернет-услуг в Индонезии, число интернет-пользователей в стране в 2018 году достигло 171 млн человек.