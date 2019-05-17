Вашингтон, 17 мая, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады и «борец с коррупцией» Сергей Лещенко мог получить взятку за публикацию компромата на действующего президента США Дональда Трампа и главы его избирательного штаба Пола Манафорта, сообщило 16 мая американское издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации автора статьи, Лещенко фигурирует в качестве источника обвинений Трампа в связях с российской разведкой. На основе его информации якобы было написано 33-страничное досье на Трампа, известное как «доклад Стила».

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Автор отметил, что после публикации компромата на главу штаба Трампа Пола Манафорта Лещенко купил в Киеве квартиру за $300 тыс.

«Одним из основных доказательств по этому делу, судя по его налоговым декларациям и финансовым отчетам, Лещенко, похоже, не располагает ресурсами для покупки квартиры такой стоимости», — рассказал журналистам глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Также Лещенко фигурировал в числе лиц, которых посол США на Украине Мари Йованович якобы требовала не преследовать.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский окружён врагами нынешнего американского президента. В частности, одним из таких врагов является Сергей Лещенко, который переметнулся из «Блока Петра Порошенко» к Зеленскому.

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