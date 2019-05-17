Москва, 17 мая, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В эти минуты в Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с журналистом, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Сотни людей пришли проводить известного теле‑ и радиоведущего в последний путь.

Марина Каширская ИА REGNUM Гвоздики

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Названа причина смерти журналиста Сергея Доренко

Среди присутствующих в ритуальном зале вдова Доренко Юлия Синявина, а также дети, друзья и коллеги журналиста. Кремирование и захоронение праха Сергея Доренко состоится завтра, 18 мая, также на Троекуровском кладбище.

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Напомним, траурная церемония прощания с российским журналистом должна была состояться 12 мая, но была отменена из-за того, что полиция запретила выдавать тело покойного родственникам. Как пояснили в правоохранительном ведомстве, это было связано «с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Во время езды на мотоцикле журналисту стало плохо, он потерял управление, выкатился на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. Спасти его медикам не удалось. Причиной смерти стал разрыв аорты. Доренко было 59 лет.