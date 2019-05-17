Якутск, 17 мая, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период в 2018-м, и уменьшились с 96 до 70,5 млрд рублей. Такие данные предоставили в пресс-службе компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подсчёты были сделаны в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Tatti777 Алмазы

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В сравнении с четвёртым кварталом 2018 г., который эксперты называли провальным, выручка АЛРОСА увеличилась на 15%, с 61,4 до 70,5 млрд рублей. Свободный денежный поток компании за год стал ниже на 37%, с 41,1 до 25,9 млрд рублей, а чистый долг увеличился с 18,6 млрд рублей в 1 квартале 2018 года до 33,8 млрд в аналогичным периоде 2019 года — на 82%.

Рост выручки с конца 2018 года был достигнут в основном благодаря увеличению объёмов продаж компании. При этом за первые три месяца 2019 года в АЛРОСА произошло превышение объёма продаж над производством на 35%, что связано с ростом продаж из запасов более мелких алмазов на фоне пополнения запасов ограночными компаниями.

«После периода сокращения запасов мелкоразмерного сырья переработчиками во втором полугодии прошлого года мы увидели оживление спроса на данную продукцию в начале 2019 года. Рост операционных показателей на фоне постоянного контроля над затратами позволил нам сохранить показатель рентабельности по EBITDA на уровне 44%. В абсолютном значении показатель вырос на 4,5 млрд руб. до 31,4 млрд руб», — прокомментировал финансовые результаты АЛРОСА заместитель генерального директора компании Алексей Филипповский.

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Он также отметил, что руководство АЛРОСА продолжает активное управление долговым портфелем компании, и в начале апреля был размещён выпуск еврооблигаций в сумме $500 млн на срок 5 лет со ставкой купона 4,65% годовых и одновременным частичным выкупом еврооблигаций, погасить которые собираются в ноябре 2020 года в сумме $400 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение продаж алмазов АЛРОСА в январе — феврале 2019 года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом составило 40%, бриллиантов — 43%. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов назвал эти показатели удручающими и провальными. В алмазодобывающей компании, отчитываясь о продажах, сравнивают февраль 2019 г. с январём этого же года, констатируя рост продаж на 23%.

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«Очевидно, что за этим скрывается попытка сгладить впечатление от удручающего начала года по реализации алмазной продукции, — отмечал эксперт. — Это легко видеть, когда совмещаешь показатели АЛРОСА по реализации алмазного сырья и бриллиантов за январь — февраль 2019 года с соответствующими показателями за январь и февраль 2018 года. Показатели настолько удручающие, что их иначе, чем провальными, не назовёшь. Объяснить это всеобщим снижением в мире спросом на алмазы и бриллианты сложно, так как у группы De Beers по итогам 2-х циклов продаж 2019 года спад составил 20% (с 1235 млн долларов в 2018 году до 990 млн долларов в 2019-м), то есть ровно в два раза ниже, чем у АЛРОСА».