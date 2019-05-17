Ростов-на-Дону, 17 мая, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Муниципальное унитарное предприятие МТК «Ростовпассажиртранс» обезглавлено. Генеральный директор муниципальной транспортной компании, которая занимается автобусными перевозками в городе-миллионнике, подал в отставку.

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«Валерий Костяков написал заявление об увольнении по собственному желанию. В кресле директора муниципального перевозчика он трудился около полутора лет — начиная с 27 октября 2017 года. Перед этим назначением он был начальником ОГИБДД ОМВД по Белокалитвинскому району Ростовской области», — отмечает администрация паблика «Ростовский городской транспорт».

ИА REGNUM напоминает, что 16 мая покинул пост руководителя МУП «Ростовская транспортная компания» Николай Сидоров. Это уже четвёртая отставка главы предприятия за последние два года.

Стоит отметить, что отставки чиновников и руководителей компаний, ответственных за пассажирские перевозки в Ростове-на-Дону, начались после неудачной реализации в городе-миллионнике транспортной реформы.

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