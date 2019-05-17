Москва, 17 мая, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В июне планируется завершение второго этапа строительства автомобильной развязки в в городе Красногорск Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на странице «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобильные пробки

Он напомнил, что конце 2018 года запустили рабочее движение по путепроводу из Красногорска в Москву и обратно.

«Но это была лишь часть большого проекта, строительство которого идёт в три этапа. Уже в июне мы откроем ещё два съезда — они также решат проблему с пробками, на которую мне жаловались местные жители. В июле же откроем мост через речку Баньку, а в сентябре — эстакаду над Волоколамским шоссе», — заявил Воробьёв.

Глава региона уверен, что многокилометровые пробки в Красногорске останутся в прошлом.

Добавим, что хотя открытие движения по путепроводу улучшило дорожную ситуацию, Красногорск по-прежнему испытывает в ежедневном режиме проблемы с автомобильными пробками по всей протяжённости Волоколамского шоссе. В Красногорске оно значительно уже, чем в Москве, разбито светофорами и пересекается с оживлёнными улицами.