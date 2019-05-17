Киев, 17 мая, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проект постановления об увольнении первых лиц страны, сообщается на сайте Рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Так, депутат зарегистрировал проекты постановлений об увольнении министра обороны страны Павла Полторака, главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, министра иностранных дел Павла Климкина и главы Нацбанка Якова Смолия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранного президента Украины Владимира Зеленского лишили возможности распустить парламент досрочно, поскольку фракция «Народный фронт» выйдет из состава коалиции.

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