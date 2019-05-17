Варшава, 17 мая, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Союз садоводов Польши (ZSRP) обратился к министерству сельского хозяйства и развития села Польши с просьбой начать переговоры с Россией о снятии эмбарго на польскую продукцию, передает портал Sadyogrody.pl. Эта тема была поднята в ходе совещания группы по стабилизации фруктового рынка, которая прошла в министерстве.

Polskiesadownictwo.pl Союз садоводов Польши

ZSRP на ней представлял Витольд Пекарняк, который предложил провести на европейском уровне мероприятия и инициировать переговоры с Россией об отмене санкций в отношении польской продукции. Участники совещания сошлись в том, что практика показала: «трудно найти другие рынки для нашего огромного производства».

Помимо того, был поднят вопрос об отмене квоты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Доктор Божена Носецкая из Института экономики сельского хозяйства и пищевой промышленности проинформировала о конференции специалистов по выращиванию ягод, которая прошла на Украине. Похоже, украинский фруктовый рынок быстро развивается, отчего сценарии импорта с Украины мягких фруктов являются «угрожающими для нас».

Участники встречи выразили надежду, что министерство примет во внимание выводы совещания группы, это принесет эффект и улучшит ситуацию.