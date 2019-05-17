Кемерово, 17 мая, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Кузбасс занимает первое место в РФ по выбросам метана. Об этом, как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», на Всероссийском съезде руководителей угольных компаний сегодня, 17 мая, заявила руководитель проектной группы по разработке экологического стандарта региона Галина Мекуш.

Дым из трубы

Основным источником загрязнений, по словам Мекуш, являются угольные предприятия. При этом, количество выбросов не учитываются при оценке и разработке экологических мероприятий и законодательных инициатив.

Он отметила, что больше половины (56%) жителей области проживают в районах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. К ним относятся Ленинск-Кузнецкий район, Прокопьевск, Киселёвск, Ерунаковский район, Новокузнецк.

По её словам, в четырех муниципальных образованиях региона выбросы неорганической пыли составляют около 200 железнодорожных вагонов в год.

Напомним, в начале 2019 года жители Киселёвска пожаловались на чёрный снег. Вину за это горожане возложили на обогатительную фабрику «Черкасовская». Позже заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов отметил, что свою лепту в это вносят и угольные котельные, транспорт, работающие предприятия, неблагоприятные метеоусловия.

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