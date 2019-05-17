Улан-Удэ, 17 мая, 2019, 11:40 — ИА Регнум. В Улан-Удэ 18 мая пройдет акция по посадке деревьев «Зелёный город». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, во всех трёх районах столицы Бурятии планируют посадить более десяти тысяч саженцев дикой яблони, черемухи, лиственницы, березы, сосны и рябины.

Джордж Клаузен. Посадка деревьев (фрагмент). 1888

«По основным автомагистралям, скверам, паркам, дворам мы начинаем садить крупномерные деревья, кустарники и цветы. В озеленении принимают участие администрации всех трех городских районов, кроме того, мы взаимодействуем с бизнесом, общественными организациями и активными горожанами», — сообщил исполняющий обязанности главы города Игорь Шутенков, пригласив также присоединиться к акции простых жителей.

Однако некоторые чиновники, по всей видимости, излишне рьяно отнеслись к призыву своего руководства. Так, в местных группах в соцсетях появились сообщения такого рода.

«Сегодня в детском саду провели собрание с родителями по поводу посадки саженцев. Хорошая идея, казалось бы, что плохого», — пишет пользователь.

Однако, по его словам, не обошлось без курьёзов:

«Надо посадить саженцы в землю, где под слоем песка лежит асфальт, короче сделать это надо быстро до понедельника, каждая группа отвечает за определенный участок!»

По его мнению, чиновники заставляют школы и детские сады сажать деревья, не особо заботясь за их дальнейшую судьбу, поскольку им нужно отчитаться по количеству посаженных саженцев.

Тем временем, один из немногих оставшихся в городе парков власти Улан-Удэ отдали под строительство военно-патриотического центра. Военные уже приступили к возведению первых объектов. Как сообщало ИА REGNUM, недовольные этими планами горожане намерены 30 мая провести акцию протеста.

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