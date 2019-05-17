Москва, 17 мая, 2019, 11:35 — ИА Регнум. У граждан РФ остается всё меньше возможностей отстоять свои трудовые права, считает сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая заявила, что в России проводится последовательная политика по повышению гарантий трудовых прав.

Давид Альфаро Сикейрос. Забастовка (Фрагмент) 1959—1960

«Дело обстоит абсолютно иначе. По крайней мере, в сфере здравоохранения, — сказал Коновал. — Мы видим обратный процесс. Мы видим фактически ликвидацию нормальной продолжительности рабочей недели. Медицинские работники по времени работают в полтора или два раза больше установленных норм. Сокращаются социальные гарантии, связанные с реализацией права на льготный медицинский пенсионный стаж для работников. Формально он сохранён, но сдвинулся на пять лет. Сокращаются дополнительные отпуска, надбавки за вредность, компенсационные надбавки за ночной характер работы».

По словам профсоюзного лидера, медицинские работники для того, чтобы выйти на приемлемый уровень заработной платы, работают с двойной или тройной нагрузкой. Кроме того, он обратил внимание на то, что никакие трудовые права не могут быть надёжно защищены в отсутствие сильных и независимых профсоюзов.

«А в законодательство РФ были внесены нормы, которые серьёзно ударили по гарантиям деятельности независимых профсоюзов, — подчеркнул Коновал. — Практически нет никакой защищённости руководителей профсоюзов от произвола работодателя. В частности, например, была убрана норма о том, что руководители профсоюзных организаций не могут быть уволены по инициативе работодателя без согласия со стороны вышестоящей профсоюзной инстанции. Это был серьёзный защитный механизм, и теперь он уничтожен».

Ещё одно препятствие, мешающее гражданам РФ защищать свои трудовые права, — это практическая невозможность проведения законной забастовки. Как сказал Коновал, её процедура настолько сложна, что практически все забастовки в стране, которые имели место за последние годы, проводились с использованием прорех в законодательстве.

«А ведь забастовка — это основной рычаг в коллективных переговорах с работодателем, — сказал Коновал. — Если этого рычага нет, то право на коллективные переговоры превращается в фикцию. Надзорные органы же значительную часть очевидных нарушений трудового законодательства отфутболивают в суды, объявляя их индивидуальными трудовыми спорами. Прокуратура реагирует лишь на самые грубейшие нарушения законодательства. Работники заведомо являются более слабой стороной в конфликте, потому что не имеют доступа к необходимому объёму информации и документов, которые есть у работодателя и которые тот может легко фальсифицировать, перед тем как представить их в суд. Да и профсоюзам ограничивают возможность получения информации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела в Казани заседание Совета уполномоченных по правам человека. Темой заседания в этом году стала защита трудовых прав граждан.

В частности Москалькова отметила, что о наличии проблем в сфере трудовых отношений свидетельствуют протестные акции: в 2018 году — 229, в 2019 году — 39. При этом она уверена, что в России проводится последовательная политика по повышению гарантий трудовых прав.