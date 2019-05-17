Москва, 17 мая, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В развитии системы наставничества (менторства) следует создавать особую культуру общения внутри системы образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявила зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина («Единая Россия») в ходе расширенного заседания экспертного совета при комитете на тему «Наставничество в образовании: траектория развития образования для достижения новых результатов».

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Самое главное, что, на мой взгляд, нужно делать, развивая наставничество, это создавать особую культуру нашего общения внутри системы образования. Потому что без создания особой культуры взаимодействия невозможно позитивное, конструктивное сотрудничество», — заявила Духанина.

Сложно выстраивать коммуникации между людьми, работающими в разных отраслях, межведомственные коммуникации, но когда людей объединяют одинаковые проблемы, задачи, цели, то их сближение всегда носит конструктивный диалог и «действительно может создавать спокойную конструктивную работу, спокойное, эффективное образовательное пространство», рассуждает парламентарий.

«Специально говорю об этом потому что мы с вами видим сюжеты, которые в последнее время показывают, они нас трогают, беспокоят, это сюжеты про нас с вами, это вопросы, связанные фактически с психологическим статусом внутри системы образования. Развивая конструктивную деятельность, делясь своим опытом, транслируя практики, которые принимает наше сообщество, мы сможем все-таки идти к более спокойным, радостным ситуациям во взаимодействии в целом в системе образования», — заявила Духанина.