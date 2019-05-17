Кемерово, 17 мая, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Экс-губернатор Кемеровской области, а ныне ректор Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО) Аман Тулеев заработал за 2018 год 8,704 млн рублей, его супруга — 312,2 тыс. рублей. Декларация, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, размещена на сайте КРИРПО.

Government.ru Аман Тулеев

В собственности у Тулеева две квартиры (137,8 и 90,9 кв.м.) и гараж (18,6 кв.м.), в пользовании — жилой дом (281,5 кв.м.) и земельный участок (1 788 кв.м.).

«Сейчас экс-глава работает ректором «Кузбасского регионального института развития профессионального образования» (КРИРПО) и получает зарплату в среднем выше 86 тыс. рублей. Кроме этого Тулеев получает пенсии и выплаты от различных почётных званий. Так, в месяц набегает свыше 725 тыс. рублей», — отмечается на сайте «Ваш город».

Отметим, что в 2017 году Аман Тулеев заработал 5,200 миллиона рублей, из них на заработную плату Тулеева приходились 1,6 млн рублей, на государственную пенсию — 358 тысяч, на доходы от вкладов в банках — 91 рубль; на выплаты за звание «Народный губернатор», почётный гражданин Кемеровской области и пр. — почти 3,231 млн рублей.

Доходы супруги Тулеева за 2017 год составляли 17,784 млн рублей. Основной доход был получен от продажи жилого дома — 16,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв за 2018 год задекларировал 70,280 млн годового дохода. Средства были получены «в результате продажи акций компании в период до замещения государственной должности» (ранее Цивилёв возглавлял угольную компанию «Колмар»).

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Напомним, 1 апреля 2018 года Аман Тулеев подал в отставку. Это произошло спустя неделю после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». 25 марта в ТРЦ произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек, большинство из них — дети.

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