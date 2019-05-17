Москва, 17 мая, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин за сутки 16 мая снизилась почти на 13%, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

(сс) geralt Биткоин

Так, стоимость биткоина составила $7,1 тыс., тогда как 15 мая курс превышал $8 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, обострение торговой войны между США и Китаем могло вызвать дополнительный взлет курса биткоина. Так, данная ситуация может привести к высокой волатильности и валютного рынка, и рынка ценных бумаг.

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