Мванза, Танзания, 17 мая, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Житель деревни Олд Мисунгви области Мванза, 45-летний Саад Шабани 15 мая был приговорен к пожизненному заключению. Окружной суд Мисунгви признал его виновным в многократных изнасилованиях 13-летнего подростка, сообщает газета Mtanzania.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Сторона обвинения располагала семью доказательствами вины Шабани.

Пострадавший подросток рассказал, что, когда осужденный изнасиловал его в первый раз, он дал ему 700 танзанийских шиллингов (около 0,3 долларов США). Медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования.

По информации следствия, изнасилования имели место пять раз в разные дни в 2017 году. Осужденный был мастером по ремонту велосипедов, изнасилования проходили в его ремонтной мастерской.