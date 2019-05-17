Эксетер, Великобритания, 17 мая, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Чем чаще люди среднего возраста имеют дело с играми, связанными с числами и словами (например, кроссворды и судоку), тем более остр их ум в преклонном возрасте, сообщает 16 мая AMNA.

Кроссворд

Британское исследование, пришедшее к этим выводам, первоначально было представлено на конференции Международной Ассоциации болезни Альцгеймера, а затем опубликовано в издании «International Journal of Geriatric Психиатрии». В ходе исследования изучалось влияние на мышление логических игр.

«Результаты демонстрируют, что чем больше времени посвящают взрослые логическим играм, таким как кроссворды или судоку, тем более высокая производительность видна в данных об их умственных функциях, таких как память, внимание и логическое мышление», — говорит глава исследования доктор Эн Корбет из Медицинской Школы Университета Эксетера.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам исследования австралийских ученых установлено, что утренняя зарядка улучшает когнитивные способности людей в зрелом возрасте.