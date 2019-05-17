Москва, 17 мая, 2019, 11:15 — ИА Регнум. По итогам онлайн-голосования среди более 110 000 человек лучшим городским автомобилем в России был признан KIA Picanto. Об этом сообщается на сайте проекта «Автомобиль года».

Vauxford Kia Picanto

Итоги голосования были оглашены на церемонии вручения ежегодной премии «Автомобиль года», которая прошла 16 мая в концертном зале «Известия Hall».

Компактный автомобиль корейской марки, который победил в номинации лучший городской автомобиль, входит в пятерку самых бюджетных автомобилей на рынке России, оснащенных автоматической трансмиссией.

Кроме того, отечественная LADA Vesta стала лучшей в категории «Малый класс». В номинации «Малый средний класс» лидером стал Volkswagen Golf. А среди среднего класса победил также представитель корейского автопрома — KIA Optima.

Читайте также: Названы самые лучшие кроссоверы и внедорожники в России