Калуга, 17 мая, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Изменения внутренних органов, характерные для туберкулёза крупного рогатого скота, обнаружены специалистами калужской ветеринарно-санитарной станции у коров одного из хозяйств Хвастовичского района. Об этом 17 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по ветеринарии при правительстве Калужской области.

Admoblkaluga.ru Корова, заражённая туберкулёзом

Приказом ведомства данное хозяйство объявлено неблагополучным по туберкулезу. На территории района ввели ограничения, препятствующие распространению болезни. Кроме того, в Хвастовичском районе имеется неблагополучный пункт по сальмонеллезу крупного рогатого скота. Ветеринарный комитет организовал мероприятия по оздоровлению животных.

По состоянию на 16 мая 2019 года на территории Калужской области в режиме карантина находится 98 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота. Также обнаружен неблагополучный пункт по пастереллезу мелкого рогатого скота в Жуковском районе и неблагополучный пункт по нозематозу пчел в Бабынинском районе.

В режиме карантина по бешенству находится девять неблагополучных пунктов на территории Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского района, Кировского и Тарусского районов области. Всего с начала 2019 года в регионе зарегистрировано 14 случаев бешенства, в том числе среди диких плотоядных животных — 13 случаев и один случай у домашнего животного.

За аналогичный период 2018 года в Калужской области было обнаружено 19 случаев бешенства, в том числе среди диких плотоядных животных — 15 случаев, среди сельскохозяйственных животных — три случая, а у домашних плотоядных животных — один случай.