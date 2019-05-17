Астана, 17 мая, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Компания «АПХ Эко-культура» из России планирует инвестировать $1 млрд в выращивание сельскохозяйственной продукции в Казахстане. Об этом заявил глава компании Александр Рудаков на полях XII астанинского экономического форума, сообщает 17 мая агентство «Казинформ».

Apheco.ru Тепличный комплекс

Он отметил, что компания подписала меморандум с «Казахинвест» о реализации крупного инвестиционного проекта площадью 500 га в Туркестанской области Казахстана.

Рудаков добавил, что реализация проекта позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест. В тепличных комплексах планируется выращивать около 200 тыс. тонн продукции для последующего экспорта в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная организация IFC, входящая в группу Всемирного банка, направила на развитие фруктовых садов в Алма-Атинской области Казахстана $10 млн. На базе сельхозпредприятия планируется организовать более 100 рабочих мест.