Владивосток, 17 мая, 2019, 11:11 — ИА Регнум. За время своего существования Министерство по развитию Дальнего Востока показало полное отсутствие эффективности в своей работе, считает депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмелёв. Своими мыслями он поделился с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Парламентарий не удивлен появлению петиции об упразднении Минвостокразвития, так как, по его мнению, зачастую работа этого министерства больше напоминает всего лишь имитацию деятельности.

«Полагаю, что инициатива странная, и, скорее всего, это дело рук неких заинтересантов от бизнеса. Хотя действительно, особых успехов упомянутое министерство не достигло, и ожидаемого развития Дальнего Востока так и нет, но торопиться с резкими решениями не стоит. Что же касается инициативы, то отмечу, что по ряду проектов, например в сфере частно-государственного партнёрства, государство действительно не исполнило определённые обязательства, что вызвало негативную реакцию дальневосточного бизнеса», — рассказал Владимир Хмелёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сайте «Российской общественной инициативы» появилась петиция об упразднении Минвостокразвития как структуры, которая приносит ДФО только вред. На данный момент петиция набрала 639 подписей «за», 17 человек высказались «против». Инициаторы говорят о том, что упразднение ведомства принесет экономию бюджетных средств и предотвратит нанесение большого вреда экономике дальневосточных регионов.