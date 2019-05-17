Якутск, 17 мая, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Якутии обсуждается проект строительства целлюлозно-бумажного предприятия в расположенном в верховьях реки Лена Усть-Кутском районе Иркутской области. Это предприятие и в республике, по которой течёт эта река, и в самом муниципалитете воспринимается как экологическая угроза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Читайте также: Якутяне дойдут до президента со строительством химзавода на реке Лене

Как пишет «Якутск Вечерний», разговоры о строительстве такого комбината звучали давно, вызывая озабоченность якутских экологов, но сейчас дело сдвинулось с мертвой точки: АО «Группа «Илим» запросило у усть-кутских властей сведения о лесоперерабатывающих производствах и свободных лесных угодьях в 300-километровой зоне от города. А 14 мая в администрации района прошло совещание, на котором представители компании-инвестора сообщили о своих планах, поддерживаемых главой Иркутской области Сергеем Левченко.

Как рассказала глава Усть-Кутского района Татьяна Климина, не факт, что комбинат будут строить именно в возглавляемом ею муниципалитете, но эти планы приоритетны. Рассматривается также создание целлюлозно-бумажного производства в Казачинско-Ленском районе Иркутской области — на реке Киренга, которая является притоком Лены.

«Никакой конкретики не было, но мне показалось, что наш район им нравится больше всего. Я их отговаривала. Объясняла, что у нас высокий уровень зарплат, безработицы практически нет, поэтому местным вряд ли будет интересен этот проект, рабочих просто не найдут. Что жители категорически против химического производства. Что у нас ниже по реке Якутия, где очень трепетно относятся к природе. Увы, не все зависит от моей позиции, особенно если этот проект уже согласован на федеральном уровне. Ой, я боюсь, что… нам надо общими усилиями отстоять наши интересы по экологии», — сказала Татьяна Климина.

Читайте также: Жители Якутии снова протестуют против химзавода на берегу Лены

По её словам, намеренная реализовать этот проект группа «Илим» — очень серьёзная компания, которая строит предприятия по самым современным стандартам. Но недалеко от Усть-Кута находится Братский целлюлозно-бумажный комбинат, принадлежащий группе «Илим», жители муниципалитета ездят в Иркутск через Братск и знают, «какой резкий запах тухлых яиц, мягко скажем, стоит в районе целлюлозно-бумажного комбината».

«Люди, конечно, не хотят, чтобы то же самое было в Усть-Куте. Общественное мнение однозначно выступает против, и я об этом сказала инвестору», — отметила Татьяна Климина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Якутии активно выступали против строительства в Усть-Куте завода полимеров, которое собирались начать в 2018 году.

«На весах, с одной стороны, стоит экология, а с другой — всегда меркантильный интерес. Но природные ресурсы не должны использоваться для обогащения, какими бы высокими целями это ни прикрывалось, — заявлял тогда эколог и общественник Иван Степанов. — Река Лена будет, как магнит, притягивать к себе химические и газохимические заводы. Вся проблема в том, что в ней много воды, а это именно то, что используется для химических заводов. Если мы боремся за нашу реку и за её сохранение для будущих поколений как стратегический запас пресной воды, то мы просто обязаны сейчас принципиально и жёстко сказать, что нельзя стоить на её берегу химические заводы, какой бы высокий уровень безопасности нам ни обещали инвесторы и проектанты».

Напомним, ранее общественники и жители Якутии также не дали построить газохимический завод по производству карбамида на берегу реки Лена в республике. В регионе состоялось несколько массовых акций протеста.