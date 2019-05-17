Братислава, 17 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Эксперты компании ESET предупредили свих клиентов о том, что хакеры используют новый способ обмана пользователей WhatsApp. Об этом 16 мая сообщил портал Anti-Malware.

(сс) antonbe WhatsApp

Пользователи мессенджера могут получить сообщение с предложение получить премиум-подписку на шведский потоковый музыкальный сервис Spotify. Ссылка в сообщении ведёт на фишинговый сайт (ложный сайт, выдающий себя за оригинальный официальный сайт компании) с некой анкетой.

При её заполнении пользователь узнает, что для получения подписки он должен разослать рекламную ссылку 30 контактам. Кроме того, ему поступает предложение установить якобы антивирусное приложение, которое в действительности показывает назойливую рекламу.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что основатель Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp любимым приложением диктаторов. Он предположил, что его разработчики оставляют лазейки в коде программы, которые позволяют следить за пользователяи.