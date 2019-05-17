Соледар, ДНР, 17 мая, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Украинские силовики выпустили около 15 мин по селу Крутая Балка, расположенному в окрестностях города Ясиноватая, сообщили 17 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Ясиноватая. ДНР

В сообщении отмечается, что боевики ВСУ вели огонь со стороны оккупированной Авдеевки из миномётов калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 314 единиц боеприпасов, повредив жилой дом в окрестностях Ясиноватой.

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Напомним, применение артиллерии калибра более 100 мм запрещено, согласно Минским соглашениям, которые Украина продолжает игнорировать с момента их подписания в 2015 году.