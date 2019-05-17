Ярославль, 17 мая, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Ярославской области подготовлено распоряжение о присуждении региональных премий в области культуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volkovteatr.ru Актер Алексей Кузьмин

Областные премии вручаются один раз в два года. Совет по присуждению премий при губернаторе вынес свое решение о лауреатах за 2017−2018 годы. Окончательно оно должно быть утверждено распоряжением губернатора Дмитрия Миронова.

Согласно решению совета, премию за достижения в театральном искусстве получит актер Волковского театра Алексей Кузьмин — за роли в спектаклях «Нам не страшен серый волк», «Обыкновенное чудо» и «Опера нищих». Премии за достижения в музейном деле и краеведении присуждены Нине Грязновой (Ярославский музей-заповедник) за проект «Энциклопедия реликвий Ярославля» и Сергею Сазонову (Ростовский кремль) за выставку «Хвост кометы. Произведения «левых» художников начала ХХ века».

Премию за достижения в реставрационном деле и архитектуре получат архитекторы Олег Береснев за реставрацию «Дома общества врачей» в Ярославле и Сергей Буров за проект комплекса офисных зданий на улице Наумова 20−24.

Премия в области литературы присуждена историку театра Маргарите Ваняшовой за книгу «Двойной лорнет: Поэзия. Проза. История. Театр. Живопись: избранные статьи».

Премия за достижения в журналистике досталась Евгению Соловьеву за книгу «Расстрелянный Ярославль: историческая панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 100-летию Ярославского восстания».

Премия в области дизайна присуждена авторской группе за проект памятного знака к столетию комсомола «Паруса молодости» в сквере «Встреча» в Ярославле.

Лауреатом премии за успехи в эстетическом воспитании и образовании детей и юношества стала Маргарита Трушина за создание комплексной системы преподавания на основе инновационных мультимедийных технологий.

За достижения в любительском творчестве награду получит Наталья Пантелеева (проект «Современная русская литература на любительской сцене»). Премии за достижения в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве удостоен Антон Братыкин за произведения из серии «Размышления о судьбе российской деревни». Успехи в библиотечном деле отмечены у Елены Шестериковой за творческую работу «Книга + театр + игра».