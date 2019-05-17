Новосибирск, 17 мая, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Только за апрель на территории Новосибирска произошло 647 пожаров, один человек погиб, 11 были травмированы. Такие данные ИА REGNUM предоставили в мэрии города.

Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

Из 647 пожаров 62 произошли в жилом секторе, в том числе в многоквартирных домах 19, в индивидуальных — 18, в СНТ — 11. На тушение мусора и сухой травы пожарные выезжали 549 раз.

«Количество пожаров, происшедших на территории жилого сектора, по сравнению с прошлым годом снизилось на 16%. При этом количество пожаров, вызванных неосторожным обращением граждан с огнём при сжигании мусора и палов сухой травы, увеличилось на 36%. А площадь таких пожаров увеличилась на 14% — в апреле 2019 года площадь пожаров составила 1 550 000 кв. метров», — отметили в городской администрации.

За четыре месяца 2019 года на пожарах погибли 13 человек (за аналогичный период 2018 года — 18 человек), травмы получили 54 человека (в 2018 году — 59 человек).

Чаще стали случаться пожары в общежитиях (в 2019 году — восемь пожаров), на объектах торговли (в текущем году — 22 пожара), неэксплуатируемых зданиях (девять пожаров), местах открытого хранения материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске сохраняется особый противопожарный режим. Он будет действовать до принятия решения о его прекращении. Пока же на территории города запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. За несоблюдение или нарушение грозит штраф. Особый противопожарных режим был продлён и в районах Новосибирской области.