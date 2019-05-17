Майкоп, 17 мая, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Власти Республики Адыгея и Туркмении намерены развивать взаимодействие по целому ряду направлений. Об этом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 17 мая, говорилось в ходе рабочей встречи главы РА Мурата Кумпилова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркмении в России Батыра Ниязлиева, прибывшего в Майкоп с визитом.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Открывая встречу, Мурат Кумпилов отметил готовность Адыгеи участвовать в развитии взаимовыгодных связей в рамках стабильного российско-туркменского государственного диалога.

«У наших стран общее прошлое, накоплен большой опыт взаимодействия, что сегодня служит крепкой основой для дальнейшего укрепления дружеских, стабильных взаимоотношений наших государств. Как вы и сами хорошо знаете, главы наших государств регулярно встречаются, за последние годы подписаны важные документы о стратегическом партнёрстве наших государств, о межправительственном, межведомственном сотрудничестве», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава региона отметил, что развитие взаимоотношений ведется по нескольким направлениям, одно из важнейших — образование: сегодня в вузах Адыгеи проходят обучение более 2,5 тыс. студентов из Туркмении. По словам Кумпилова, и Адыгейский госуниверситет, и Майкопский технологический университет обеспечивают все условия для международной студенческой мобильности, поддерживается межкультурная среда. Важным аспект сотрудничества по линии образования является также поддержка и продвижение русского языка.

«Сегодня сотрудничество с РФ и регионами вашей страны базируется на принципах добрососедства. На последнем заседании межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству был рассмотрен широкий спектр взаимодействия, в том числе и в сфере образования. Это, пожалуй, самая чувствительная область. Студенты, которые обучаются за рубежом, в том числе и в Адыгее, — наше будущее. Совместная деятельность в образовательной сфере — хороший фундамент для дальнейших многосторонних отношений Туркменистана с вашим регионом», — сказал на встрече Батыр Ниязлиев.

В числе других направлений сотрудничества между Туркменией и Адыгеей, как отмечалось на встрече, может стать сельское хозяйство: сегодня Адыгея является одним из лучших в России производителей экологически чистых продуктов питания, в Туркмению из республики могут поставляться адыгейский сыр, овощи, фрукты.

На встрече стороны заявили о заинтересованности в развитии связей. Мурат Кумпилов поручил министру экономического развития и торговли РА предоставить полную информацию об экономическом и инвестиционном потенциале республики.

В рамках визита посол сможет ознакомиться с туристско-рекреационными ресурсами, природными достопримечательностями, историей и национальной культурой жителей Адыгеи. Также запланирована встреча со студентами из Туркмении, в рамках которой посол узнает, в каких условиях живут и учатся его соотечественники.