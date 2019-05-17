Москва, 17 мая, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В Москве до конца 2019 года планируется выставить на аукцион 80 земельных участков, заявил журналистам руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Политика

По его словам, участки преимущественно расположены в Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном, Троицком административных округах, а также в Зеленограде. Их общая площадь составит 58 гектаров.

По данным пресс-службы Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, с начала 2019 года в столице предоставлено в аренду 24 земельных участка площадью 6,3 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы каждый месяц вводится в эксплуатацию около 20 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.