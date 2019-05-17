Новосибирск, 17 мая, 2019, 10:22 — ИА Регнум. На дорогах Новосибирской области планируется протестировать несколько единиц беспилотного такси, об этом, как пишет «Континент Сибирь» сообщила председатель правления Ассоциации таксомоторных перевозчиков Сибири Ирина Зарипова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«В 2018 году правительство Новосибирской области и компания «Яндекс» заключили соглашение о взаимодействии. Сейчас «Яндекс» в Москве вывела первые беспилотные автомобили. В данный момент мы ведём с ними диалог на предмет тестирования автомобилей в Новосибирской области», — пояснила Зарипова.

Тестирование будет проходить на дорогах общего пользования, поэтому потребуется согласование с местными властями и ГИБДД. Завершить подготовку планируют к осени 2019 года.

Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться на площадке VIII Международного Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирске с 22 по 25 мая.