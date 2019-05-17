На новосибирских дорогах опробуют беспилотные такси
Новосибирск, 17 мая, 2019, 10:22 — ИА Регнум. На дорогах Новосибирской области планируется протестировать несколько единиц беспилотного такси, об этом, как пишет «Континент Сибирь» сообщила председатель правления Ассоциации таксомоторных перевозчиков Сибири Ирина Зарипова.
«В 2018 году правительство Новосибирской области и компания «Яндекс» заключили соглашение о взаимодействии. Сейчас «Яндекс» в Москве вывела первые беспилотные автомобили. В данный момент мы ведём с ними диалог на предмет тестирования автомобилей в Новосибирской области», — пояснила Зарипова.
Тестирование будет проходить на дорогах общего пользования, поэтому потребуется согласование с местными властями и ГИБДД. Завершить подготовку планируют к осени 2019 года.
Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться на площадке VIII Международного Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирске с 22 по 25 мая.