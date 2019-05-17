Улан-Удэ, 17 мая, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Следователи в Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту смерти полуторамесячной девочки в Детской клинической больнице города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии, она скончалась 3 мая. За несколько дней до этого ребёнок был доставлен в медицинское учреждение из-за кашля и повышенной температуры.

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По данным следствия, мать обратилась к педиатру после того, как младенец начал кашлять и поднялась температура. Врач назначил лечение на дому, однако на следующий день состояние девочки ухудшилось, поэтому мать вызвала скорую помощь.

«Девочку отвезли в Детскую клиническую больницу. В связи с врожденным пороком сердца и значительным риском развития осложнений ее сразу поместили в реанимацию, где спустя три дня ребенок скончался», — сообщили в управлении.

Как передает сайт Infpol, за несколько часов до смерти врач якобы сказала матери, что ребёнок в порядке и, возможно, в скором времени их уже вместе переведут в обычную палату.

«Успокоили и отправили домой. В этот же день в два часа дня сестре Н. (имена скрыты, — прим. ред.) позвонили из больницы. Сообщили, что произошло ухудшение и А. умерла. Тяжёлый случай, сказали», — вспоминает дядя девочки.

Уголовное дело возбуждено по таким признакам преступления, как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Мама и дядя девочки считают, что за ней недосмотрели во время лечения. Они также спрашивают, почему родные так долго не могли получить на руки историю её болезни, из-за чего им пришлось даже вызывать в больницу полицейского.

Напомним, в апреле 2019 года четырехмесячный ребенок впал в кому после того, как был госпитализирован в Детскую клиническую больницу Улан-Удэ с диагнозом «острый бронхит». Как передавало ИА REGNUM, следственное управление инициировало уголовное дело из-за неоказания пациенту надлежащей медицинской помощи. В министерстве здравоохранения республики также признали «дефекты» в действиях врачей.

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Ранее, в феврале 2019 года, в закрытой каморке умер пациент районной больницы Бурятии, куда он был доставлен с двусторонней пневмонией. Агонию и спутанное сознание больного медики приняли за психоз и заперли в комнате. Через несколько часов он был найден на полу комнаты мёртвым .

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