Астана, 17 мая, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Председатель верховного суда Казахстана Жакип Асанов рассказал первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву о ходе модернизации судебной системы страны, сообщили 17 мая в пресс-службе Назарбаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Асанов заявил, что на сегодняшний день разработано 15 законопроектов, направленных на улучшение качества деятельности судов и повышения доверия населения к судьям.

На встречи также обсуждались поручения, которые были даны на совещании 19 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2019 г. Нурсултан Назарбаев в должности президента Казахстана подписал поправки в конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Казахстана», направленный на модернизацию судебной системы республики.