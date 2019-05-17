Якутск, 17 мая, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Роль Якутии в двухсторонних российско-японских отношениях высока. Об этом заявил председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв на встрече главы верхней палаты парламента страны Валентины Матвиенко с участниками заседания совета губернаторов России и Японии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Council.gov.ru Встреча с Председателем Палаты советников Парламента Японии

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«Я с удовольствием могу вспомнить о том, что именно в Якутии было организовано одно из заседаний, выездных совместных заседаний нашего российского консультативного совета по содействию межрегиональному межпарламентскому сотрудничеству двух стран и японского дискуссионного клуба. Тогда на месте мы убедились в том, что проекты, которые мы до этого обсуждали, во многом, теоретически, на самом деле реализуются на практике: это и тепличное хозяйство, и переработка отходов, разумеется, научное, культурное сотрудничество. Поэтому Якутия — это один из лидеров, один из флагманов нашего двухстороннего российско-японского сотрудничества. Пример, которой, я думаю, достоин подражания, и для многих других российских регионов», — сказал Константин Косачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии при участии японских компаний построены ветропарк в арктическом посёлке Тикси и круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», в котором по японским технологиям выращиваются огурцы и помидоры.

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