Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 мая, 2019, 10:00 — ИА Регнум. 16 мая 2019 года в дендрологическом саду Национального парка «Плещеево озеро» в Переславле-Залесском открылась новая экспозиция «Японский сад», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Японский сад в Переславле

Японский сад расположен в географическом отделе «Япония. Китай» переславского дендрария и гармонично вписан в уже существующую экспозицию растений Дальневосточного региона.

Японский сад в Переславле

Работы по проектированию и обустройству участка, выбранного для размещения экспозиции, продолжались 5 лет — с 2013 года. На площади 0,4 гектара высажены новые растения, такие, как сакура, вееровидный клен, ирис сибирский, сосна горная, туя, рододендрон и другие. Появились элементы ландшафтного дизайна — деревянный мостик, особым образом устроенные дорожки, сухой ручей, чайный домик.

Японский сад в Переславле

«Большая смелость — создать японский сад в древнем русском городе! Такая экспозиция — это демонстрация приемов ландшафтной архитектуры, демонстрация растений, это история мировой культуры садоводства. Практически во всех крупных ботанических садах мира есть японские сады. Японский сад в Переславле — это большой образовательный шаг, это только начало пути, это первая этнокультурная экспозиция в дендросаду. И я очень рада, что мы вместе сделали этот шаг», — сказала Елена Голосова, автор проекта «Японский сад», доктор сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией ландшафтного дизайна Главного ботанического сада РАН.

По замыслу создателей экспозиции, «Японский сад» должен привлечь внимание жителей и гостей города, приобщить их к достижениям мировой ландшафтной архитектуры. Также Национальный парк «Плещеево озеро» планирует проводить занятия и мастер-классы различной тематики.

Японский сад в Переславле

На торжественном открытии присутствовали представители Совета ботанических садов России, Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН, информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Министерства природных ресурсов России, руководство Национального парка, представители администрации Переславля-Залесского.