Оттава, 17 мая, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что усилия по регулированию социальных сетей в стране будут включать финансовые санкции для он-лайн платформ не способных сопротивляться дезинформации, сообщает 17 мая Reuters.

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«Платформы подводят своих пользователей. И они подводят наших граждан. Если они не будут бороться с дезинформацией, мы будем привлекать их к финансовой ответственности», — подчеркнул Трюдо, выступая на конференции VivaTech в Париже.

Конференция была организована по предложению премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, в связи с террористическим актом в городе Крайстчерч, где подозреваемый в преступлении транслировал расстрел прихожан двух мечетей в прямом эфире.