Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Камчатский край за почти семь лет деятельности Министерства по развитию Дальнего Востока и связанных с ним структур никакой пользы не увидел. Таким мнением поделился руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании региона Михаил Пучковский. По мнению депутата, чиновники Минвостокразвития очень хорошо умеют говорить, но никаких практических улучшений жизни в ДФО от их разговоров не наступает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Упразднить однозначно! Это самое провальное министерство из всех существующих. Камчатка за почти семь лет деятельности этого ведомства с его планами и бесконечным хвастовством об успехах никакой практической пользы не увидела. Наш великолепный, красивейший край погибает, а они там знай совещаются, проводят дорогостоящие форумы, рассказывают о миллиардах инвестиций. Вот про то, как будет развиваться туризм на Камчатке, рассказывают. И все время — в будущем времени. А лет-то уже прошло почти семь. А денег-то это министерство употребило уже столько, что можно было на эти деньжищи по-настоящему туризм развить! Сколько можно тратить народные деньги на содержание этих мастеров разговорного жанра?! У нас врачи бедные, учителя бедные, у нас строители нищие и рыбаки, наука, все остальные. Зато вот эти ребята из Минвостокразвития, из Агентства по развитию человеческого капитала, Корпорации по развитию Дальнего Востока и ещё чертовой дюжины подобных московских структур совсем не бедные. Загляните на сайт госзакупки. Посмотрите, какие траты на этих чиновников! И спросите у любого жителя ДФО, кто ему важней: армия дорогостоящих чиновников в Москве или врач и учитель в своем городе. Я считаю, необходимо упразднить это ведомство и все его структуры. Это такие деньги у ДФО появятся, что можно будет реально что-то развивать», — считает Михаил Пучковский.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале «Российская общественная инициатива» появилась петиция об упразднении Министерства по развитию Дальнего Востока. Автор петиции считает, что деятельность министерства не приносит пользы ДФО, а, напротив, приносит вред. Доктор политических наук Илдус Ярулин назвал инициативу об упразднении Минвостокразвития «нормальной реакцией здоровых людей» на происходящее на Дальнем Востоке, который, несмотря на многомиллиардные затраты, теряет население и приходит в упадок. На протяжении нескольких лет Счетная палата России признает ФЦП по развитию Дальнего Востока самой провальной из всех действующих в России госпрограмм.