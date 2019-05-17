Великий Новгород, 17 мая, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Со 2 августа из Великого Новгорода в Сухум начнут ходить прямые поезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области.

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Железнодорожный маршрут пройдёт через Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Воронеж, Ростов, Армавир, Туапсе, Сочи, Адлер, Гагру.

Таким образом, отмечают в министерстве, жители Новгородской области смогут без пересадок добраться не только до курортов Черного моря, но и до других региональных центров и городов России.

Согласно сайту РЖД, время в пути из Великого Новгорода до столицы Абхазии составит 2,5 дня: поезд отправляется в 21:00 в пятницу, 2 августа, и прибудет в Сухум в понедельник, 5 августа, в 9:13 утра.

Напомним, с декабря 2018 года прямым железнодорожным сообщением связали Великий Новгород и Нижний Новгород.

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