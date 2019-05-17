Москва, 17 мая, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Москве владельцы салона сотовой связи стали жертвой грабителей. Ограбление было совершено в магазине, расположенном на Первомайской улице.

Грабитель

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По информации столичного ГУ МВД, преступление было совершено накануне, 16 мая. Неизвестный проник в салон, взломав дверь, передаёт ТАСС. Что именно было похищено, пока устанавливается.

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По данным полиции, материальный ущерб составил около 3,4 млн рублей. В настоящее время злоумышленника ищут. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, подобное преступление было совершено в Москве в марте 2019 года. Двое грабителей взломали дверь в салоне сотовой связи на востоке столицы. Из магазина преступники похитили более 170 мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Материальный ущерб оценивается почти в 3 млн рублей.