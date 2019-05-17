Москва, 17 мая, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что обсудил с ним вопрос о совместной разработке залежей природного газа в Черном море. Об этом 17 мая сообщает Reuters.

А. П. Зырянов. Индустриальный пейзаж

Орбан попросил Трампа помочь начать добычу природного газа на румынском участке Черного моря, который должен стать альтернативой российскому топливу.

Также, в ходе встречи Орбан и Трамп обсудили вопрос о приобретении ракет ПВО средней дальности для обеспечения безопасности страны.

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