Москва, 17 мая, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) для Воздушно-десантных войск РФ «Лотос» будет стрелять на 13 км, заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.

Vadim Indeikin Ствол орудия САУ

«Это будет новый выстрел (калибра 120 мм), дальность которого составит порядка 13 тысяч метров», — заявил РИА Новости Баков.

По его словам, первые образцы САУ будут собираться в Конструкторскомбюроавтоматическихлиний им. Кошкина.

Как сообщало ИА REGNUM, о разработке новой самоходной артустановки для ВДВ впервые стало известно в октябре 2018 года. Позднее в ЦНИИточмаш опубликовали внешний вид «Лотоса», однако его тактико-технические характеристики до сих пор засекречены.

Читайте также: «Лотос» для ВДВ. Новое самоходное орудие готовится к началу испытаний