Киев, 17 мая, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Вступление в силу закона Украины о штрафах за нерастаможенные автомобили отложено до 24 августа, сообщил 16 мая телеканал «Громадське».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

"Отсрочить начало срока действия закона 2612, который собой должен начать процедуру по привлечению к ответственности и наложение штрафов за использование автомобилей в иностранной регистрации с нарушением таможенного режима. Он должен был вступить в силу 24 мая. Теперь он вступит в силу 24 августа 2019 года», — такое решение приняла глава комитета Рады по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

Таким образом парламент пошёл на уступки протестующим, которые требовали продлить срок регистрации автомобилей, ввезённых из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая под Верховной радой прошёл митинг владельцев нерастаможенных автомобилей, которые потребовали отложить введение штрафов.

Читайте также: Владельцы нерастаможенных авто заблокировали дороги возле Рады