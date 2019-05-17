Москва, 17 мая, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Законопроект о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия пребывания под стражей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Ярошенко Николай Александрович. В пересыльной тюрьме. 1876

Предлагается установить право находящихся в местах содержания под стражей и в учреждениях уголовно-исполнительной системы, получить компенсацию за нарушения условий содержания. Компенсации будут выплачиваться за счет средств федерального бюджета. Основанием послужит судебное решение, принятое в порядке административного судопроизводства.

Иск о компенсации должен быть рассмотрен в разумные сроки, деньги должна быть выплачены сразу после принятия решения о присуждении компенсации.

Предполагается, что выплата будет производиться вне зависимости от вины ФСИН, а также должностных лиц, на которых возложены обязанности по обеспечению надлежащих условий содержания под стражей и в исправительных учреждениях.