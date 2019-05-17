Москва, 17 мая, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Большинство жителей России (70%) следят за свои здоровьем. За последнее время обращались к врачам две трети опрошенных: 39% удовлетворены результатами приёма, 25% остались недовольны. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Константин Маковский. В приемной у доктора. 1870

Доверяют врачам в больницах и поликлиниках 57% респондентов, не доверяют — 34%. При этом уровень квалификации врачей граждане РФ оценивают чаще как низкий, чем как высокий — 41% против 38%.

Больше всего доверия у жителей России вызывают государственные медицинские учреждения, чем частные — 54% против 28%. Но показатель доверия к частным клиникам растёт за счёт молодых людей.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 14 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, за последние годы 55% жителей России обращались за врачебной помощью в государственные медицинские учреждения. 23% посещали частные клиники.

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